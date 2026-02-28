Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gustav Gängel für Sangerhausen traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Arne Otto Gerstner (21.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SV Fortuna Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 21

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kevin Husung den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Sangerhausen sicherte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj, Karow (46. Sturm), Domitz (79. Kovkrak), Kauka, Schüler (46. Ehrenberg), Gerstner, Rudolph, Lange, Weidemeier (69. Thon), Valle Pousa (54. Pide)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Halle (46. Hennig), Schäffner, Weick, Gängel (76. Stöhr), Schneider (90. Schulz), Wagenhaus, Hildebrandt, Husung, Kern, Sonnenberg

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66