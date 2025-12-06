Mit einer Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05 mit einem torarmen 0:1 (0:0). 97 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Winning (58. Hain), Albrecht, Bäther (70. Schulz), Büchner, Heinrich, Hilgenfeld (70. Knuth), Hutyra (84. Kniestedt), Fringel, Neumann, Bradburn

SV Dessau 05: Becker – Pälchen, Friebe, Barabasch, Von Zansen (90. Schmitkamp), Pratsch (81. Lübke), Biriuk (73. Savrii), Horvath, Zoblofsky, Werthmann (76. Thomas), Girke

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97