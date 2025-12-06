Ergebnis 14. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt SSV Havelwinkel Warnau gegen SV Dessau 05 ein: 0:1
Mit einer Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).
Havelberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05 mit einem torarmen 0:1 (0:0). 97 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Havelberg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05
SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Winning (58. Hain), Albrecht, Bäther (70. Schulz), Büchner, Heinrich, Hilgenfeld (70. Knuth), Hutyra (84. Kniestedt), Fringel, Neumann, Bradburn
SV Dessau 05: Becker – Pälchen, Friebe, Barabasch, Von Zansen (90. Schmitkamp), Pratsch (81. Lübke), Biriuk (73. Savrii), Horvath, Zoblofsky, Werthmann (76. Thomas), Girke
Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97