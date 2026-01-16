Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bitterfeld-Wolfener Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel SG Rot-Weiß Thalheim gegen SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 87

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zorbauer Elf erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura, Sonco (82. Mrozik), Wróblewski (59. May), Kunyk, Moroz, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Kuras, Prielipp, Schmökel, Schinkel

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Bondarenko, Stelmak (51. Tsipi), Omerovic (76. Engl), Sothen, Neuhaus, Hatim, Strauchmann, Maier (46. Neuhaus), Seidel, Souvatzoglou (46. Beer)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149