Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau – 87. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neuhaus den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zorbau sicherte (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Sonco (82. Mrozik), Seniura, Kuras, Kunyk, Schmökel, Prielipp, Moroz, Wróblewski (59. May), Schinkel (59. Embalo)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel, Souvatzoglou (46. Beer), Maier (46. Neuhaus), Bondarenko, Sothen, Stelmak (51. Tsipi), Strauchmann, Omerovic (76. Engl), Hatim, Neuhaus

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149