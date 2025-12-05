Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SSC Weißenfels mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels mit einem torarmen 0:1 (0:0). 130 Zuschauer waren in der Sportanlage Thalheim live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Bakkush, Sonco (84. Schmökel), Jalo (88. Zawada), May (65. Gräbe-Schmelzer), Prielipp, Ndour, Moroz, Lytvyn, Seniura, Kolomiiets

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, Koch, Hafkesbrink, Löser, Purrucker, Zozulia (64. Luib), Schumann, Puphal, Zerbe (72. Schneider), Dierichen (72. Necke)

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130