Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintracht Emseloh und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 73 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Emseloh gegen SV Blau-Weiß Dölau – 97. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh doch noch die Gelegenheit. In der siebten Minute konnte Radek Cibulka (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erzielen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Stamm, A. Aljindo, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Cibulka, Shevtsov, Stache, Schüt (73. Vrba), Molochko, Bozhok (79. Citaku), Polívka

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Scheffler (88. Geyer), Kreideweiß, Haensch (72. Burghardt), Giese, Groß, Redmann (65. Rappsilber), Prinzler, Köhler, Grüneberg (88. Hensen), Gros

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73