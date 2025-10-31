Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Spiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Emmanuil Heimur das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 83 SV Eintracht Emseloh gleichauf mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukas Schüt wurde für Rostislav Senft eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite verließen Kamil Hutyra für Martin Otto und Finn Knuth für Ricardo Hain den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh kassierte zweimal Gelb. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ricardo Hain den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Havelberger Team errang (83.). Der SV Eintracht Emseloh hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Heimur, J. T. Aljindo, Senft (60. Schüt), Polívka, A. Aljindo, Cibulka, Bozhok, Shevtsov, Stache (73. Vrba), Stamm

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Cembala, Winning (90. Jeckstadt), Schulz (64. Brömme), Knuth (62. Hain), Büchner, Hutyra (59. Otto), Albrecht (90. Rüdiger), Bradburn, Neumann, Heinrich

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70