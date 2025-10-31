Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Spiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Emmanuil Heimur (SV Eintracht Emseloh) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Emseloh gegen SSV Havelwinkel Warnau – 83. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Lukas Schüt ersetzte Rostislav Senft und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh musste zweimal Gelb hinnehmen. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Ricardo Hain (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelwinkel Warnau erzielen (83.). Die Emseloher sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache (73. Vrba), Stamm, Shevtsov, A. Aljindo, J. T. Aljindo, Senft (60. Schüt), Bozhok, Heimur, Cibulka, Polívka

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Albrecht (90. Rüdiger), Schulz (64. Brömme), Cembala, Knuth (62. Hain), Bradburn, Neumann, Winning (90. Jeckstadt), Heinrich, Büchner, Hutyra (59. Otto)

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70