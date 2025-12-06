Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der FSV Barleben 1911 e. V. am Samstag auseinander gegangen. 53 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 89 SV Eintracht Emseloh gleichauf mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Rostislav Senft ersetzte Serhii Molochko und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Patrick Hauer und Luis Fröhlich für Dani Klajdi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Sean Niklas Priese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – J. T. Aljindo (82. Schmidt), Heimur, Stache (72. Vrba), Bozhok (82. Citaku), Shevtsov, A. Aljindo, Mukhoid, Molochko (62. Senft), Polívka, Cibulka

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Pung (82. Laabs), Klajdi (59. Fröhlich), Duda (59. Priese), Hauer, Hauer (59. Jespersen), Koch, Von Der Gönne (67. Magnus), Wasylyk, Zander

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53