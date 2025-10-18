Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Zorbau gleichauf mit SSV Havelwinkel Warnau – 0:0

Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Beer, Seidel (46. Stelmak), Souvatzoglou (46. Omerovic), B. Strauchmann, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Engl (72. N. Neuhaus), Hatim, K. Neuhaus (63. Maier), Tsipi, Bondarenko

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Albrecht, Heinrich, Winning, Kniestedt (63. Hutyra), Hilgenfeld (78. Paege), Cembala, Büchner, Neumann, Krause (26. Bradburn), Bäther (69. Knuth)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72