Ergebnis 16. Spieltag Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet mit Remis 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Gleich nach Spielstart schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 16
1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau gegen SV Eintracht Emseloh – Minute 20
Noch in der ersten Halbzeit gelang es Philipp Stache, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erreichen (20.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber, Burghardt (54. Haensch), Groß, Prinzler, H. Hensen, A. Hensen (80. Masur), Gros, Köhler, Giese (72. Grüneberg), Pultke
SV Eintracht Emseloh: Franke – Bozhok (65. Shevtsov), Aljindo, Heimur, Schmidt, Molochko, Stache (82. Vrba), Cibulka, Schüt (84. Citaku), Mukhoid, Polívka
Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71