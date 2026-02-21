Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet mit Remis 1:1

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SV Eintracht Emseloh mit einem Remis.

Gleich nach Spielstart schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau gegen SV Eintracht Emseloh – Minute 20

Noch in der ersten Halbzeit gelang es Philipp Stache, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erreichen (20.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber, Burghardt (54. Haensch), Groß, Prinzler, H. Hensen, A. Hensen (80. Masur), Gros, Köhler, Giese (72. Grüneberg), Pultke

SV Eintracht Emseloh: Franke – Bozhok (65. Shevtsov), Aljindo, Heimur, Schmidt, Molochko, Stache (82. Vrba), Cibulka, Schüt (84. Citaku), Mukhoid, Polívka

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71