Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Thale/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim ist auf Augenhöhe geendet.

In Minute 21 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Stanislav Lytvyn das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 41 SV 1890 Westerhausen auf Augenhöhe mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Joao Victor Gomes Paranagua den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Dantas Caldas, Pavlish (64. Z. Weickert), H. Lehmann, Stridde, Masur (46. Kale), Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Masaka, Ribeiro De Oliveira, M. Lehmann

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Zawada (86. May), Kuras, Bakkush, Prielipp, Ndour, Seniura (67. Schinkel), Lytvyn, Kolomiiets, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Sonco

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107