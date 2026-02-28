Für den Gastgeber SSV Havelwinkel Warnau endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

95. Minute SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Havelwinkel Warnau doch noch die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Hans Büchner (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelwinkel Warnau erlangen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Fringel (46. Cembala), Neumann, Bauer, Albrecht (90. Schulz), Otto (71. Bäther), Krause, Heinrich, Büchner, Hutyra (88. Winning), Arndt (59. Hilgenfeld)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Gros, Groß, Giese, Haensch (71. Burghardt), Köhler, Pultke, Prinzler (79. Kreideweiß), Masur (46. Lippoldt), Rappsilber

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146