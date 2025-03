Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels und 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 22. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Justin Puphal für Weißenfels traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Eric Steven Kirst (65.) erzielt wurde.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Illia Hlynianyi konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

Am Ende der Partie sollte es dem SSC Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Carlo Purrucker den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Weißenfelser Team errang (90.+3). In Spielminute 96 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Magul – Puphal, Schneider (88. Zwarg), Löser (77. Huhn), Schumann, Seemann (88. Krobitzsch), Necke, Rosner, Hatim, Zerbe, Purrucker (90. Kopp)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik (90. Krogmann), Günther, Weimann, Hlynianyi, Biriuk, Hoffmann (85. Potapenko), Ehrhardt, Böhme, Bauer (90. Elflein), Kirst (85. Schlegel)

Tore: 1:0 Justin Puphal (52.), 1:1 Eric Steven Kirst (65.), 1:2 Illia Hlynianyi (73.), 2:2 Carlo Purrucker (90.+3); Zuschauer: 160