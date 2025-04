Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Duell mit dem SC Bernburg am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Haldensleben/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen Haldensleber SC und SC Bernburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 100 Zuschauer waren im Waldstadion live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Theumer (Halle) ausgesprochen. Alles in allem acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SC Bernburg

Haldensleber SC: Switala – Bögelsack (88. Becker), Willms, Wille, Ebel (66. Krüger), Hüttl (56. Grabenberg), Von Ameln, Mäde, Winkelmann, Stadler (70. Thieke), Hevekerl (76. Zimmermann)

SC Bernburg: Schneider – Lange, Raeck (59. Bichtemann), Giemsa, Preuss, Strobach (59. Tsipi), Fahland (70. Homazau), Taiwo, Becker (25. Krishteyn), Chidera, Hartmann

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 100