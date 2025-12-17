Fußball-Verbandsliga: An diesem Freitag hat der VfB 1906 Sangerhausen im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SSC Weißenfels unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Sangerhausen und Weißenfels ist mit einer klaren 0:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Stefan Raßmann (SSC Weißenfels) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Martin Dierichen der Torschütze.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jamie-Lee Sven Haufe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – F. Stöhr, Kern, Weick, Schneider, Schulz (74. Bühling), Schäffner, Husung, Reiber, Hildebrandt, J. Stöhr (46. Lange)

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Puphal, Purrucker (87. Haufe), Löser (84. Necke), Zozulia (63. Luib), Hafkesbrink, Koch (80. Schneider), Schumann, Dierichen (84. Beyer), Raßmann

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105