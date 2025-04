Köthen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die CfC Germania 03 und der SC Bernburg am Donnerstag 3:4 (2:0) getrennt.

In Minute 12 schoss Bohdan Skyba das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Cöther legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ahmad Khalaf der Torschütze (16.).

CfC Germania 03 führt in Minute 16 mit 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Till Raeck/Bernburg (52.), gefolgt von Till Raeck (SC Bernburg) in Minute 76, Usman Taiwo (SC Bernburg) in Minute 82 und Till Raeck (SC Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:2 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Luk Alfred Ehrenberg wurde für Oleksandr Maier eingesetzt und Hannes Beier für Florian Tepper. Auf der Gastseite räumte Usman Taiwo für Ivan Homazau den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es der CfC Germania 03 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Luk Alfred Ehrenberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Cöther aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – SC Bernburg

CfC Germania 03: Schulze – C. Friedrich, Maier (86. Ehrenberg), Dropp (68. Michaelis), Khalaf, Tepper (86. Beier), Hippe (74. Kürschner), Seidel, Skyba (72. Helmstedt), Binkau, Körner

SC Bernburg: Schneider – Tsipi (70. Mingramm), Taiwo (86. Homazau), Krishteyn, Giemsa (46. Lange), Strobach, Bichtemann (62. Fahland), Raeck, Chidera, Hartmann, Lange (46. Preuss)

Tore: 1:0 Bohdan Skyba (12.), 2:0 Ahmad Khalaf (16.), 2:1 Till Raeck (52.), 2:2 Till Raeck (76.), 2:3 Usman Taiwo (82.), 2:4 Till Raeck (85.), 3:4 Luk Alfred Ehrenberg (90.+1); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Tobias Menzel, Andreas Pak; Zuschauer: 199