Fußball-Verbandsliga: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Trainer Christian Kamalla aus dem Kräftemessen mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Hallenser legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Laurenz Hoffmann der Torschütze.

BSV Halle-Ammendorf in Minute 35 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (69.). In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Agwu (46. Kowalski), Hoffmann (73. Piven), Winkler (73. Hartmann), Niesel, Schubert, Kunze, Dabel, Meyer (73. Schöneck), Schmitz

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Schulz, Hennig, Worch, Sonnenberg, Weick, Stöhr (46. Scholz), Hildebrandt, Olbricht, Schneider (71. Lange)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217