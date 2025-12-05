Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Begegnung von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC endet mit Remis 0:0

Magdeburg/MTU. Auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben 127 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen der SV Fortuna Magdeburg und dem Haldensleber SC verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit Haldensleber SC – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Thon, Domitz, Weidemeier (69. Gerwien), Rudolph, Kovkrak, Ehrenberg (60. Karow), Pide, Valle Pousa (60. Sturm), Rexhepi (69. Maarouf), Lange

Haldensleber SC: Switala – Hüttl (78. Bogdiazh), Thieke, Hevekerl (64. Hebekerl), Von Ameln, Girke, Krüger, Schunaew, Ebel (60. Wille), Zimmermann (73. Bögelsack), Grabenberg (60. Stadler)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127