weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Verbandsliga Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 1. Spieltag: Begegnung von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau endet unentschieden 1:1

Live!
Syntainics MBC gegen Bamberg Baskets im Livestream am 23. August
Syntainics MBC gegen Bamberg Baskets im Livestream am 23. August

Ergebnis 1. Spieltag Begegnung von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau endet unentschieden 1:1

Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Aktualisiert: 23.08.2025, 18:51

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Allstedt
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau – Minute 90+7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Radek Cibulka, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erlangen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, Schüt (73. Vrba), Stache, Stamm, Shevtsov, Cibulka, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Bozhok (79. Citaku), A. Aljindo, Molochko
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Gros, Grüneberg (88. Hensen), Scheffler (88. Geyer), Giese, Redmann (65. Rappsilber), Haensch (72. Burghardt), Prinzler, Groß, Köhler, Kreideweiß
Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73