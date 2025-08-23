Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau – Minute 90+7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Radek Cibulka, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erlangen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, Schüt (73. Vrba), Stache, Stamm, Shevtsov, Cibulka, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Bozhok (79. Citaku), A. Aljindo, Molochko

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Gros, Grüneberg (88. Hensen), Scheffler (88. Geyer), Giese, Redmann (65. Rappsilber), Haensch (72. Burghardt), Prinzler, Groß, Köhler, Kreideweiß

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73