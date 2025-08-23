Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Begegnung von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau endet mit Remis 1:1

Allstedt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als David Gros für Dölau traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Radek Cibulka, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erlangen (90.+7). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Molochko, Stamm, Shevtsov, Bozhok (79. Citaku), Polívka, Cibulka, Stache, A. Aljindo, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Schüt (73. Vrba)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Redmann (65. Rappsilber), Kreideweiß, Giese, Haensch (72. Burghardt), Köhler, Scheffler (88. Geyer), Prinzler, Grüneberg (88. Hensen), Gros, Groß

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73