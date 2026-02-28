Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Serhii Molochko für Emseloh traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Emseloh kassierte einmal Gelb (18.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Bohdan Bozhok den Ball ins Netz (24.).

In der 57. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Nur kurz darauf gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (83.). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bozhok, Stache, J. T. Aljindo, Shevtsov, Molochko, Schmidt, Heimur, Mukhoid, Polívka, A. Aljindo

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Weickert, Masaka (46. Teah), Miranda Conceicao, Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Gomes Paranagua (90. Golombek), Weickert (65. Afrifa-Kodua), Stridde, Masur, Endo, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann)

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82