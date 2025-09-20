Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Marius Prinzler für Dölau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (50.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Laurenz Frederik Lippoldt für Theodor Luiz Rappsilber und Jonas Redmann für Jari Geyer den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Theodor Luiz Rappsilber, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Schultz (77. Werthmann), Pälchen (81. Erdmann), Girke (77. Savrii), Mieth, Biriuk, Barabasch, Friebe, Zoblofsky, Pratsch, Sparfeld

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Prinzler, Redmann (73. Geyer), Hensen, Haensch, Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Kreideweiß, Lippoldt (61. Rappsilber), Giese, Köhler

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103