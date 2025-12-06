Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, K. Neuhaus, Engl (46. Maier), Beer, Tsipi (43. Stelmak), Souvatzoglou (46. Jose Malu), Sothen (85. Bisultanov), B. Strauchmann, N. Neuhaus, Bondarenko

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Hensen, Burghardt (78. Kleinert), Köhler, Grüneberg, Haensch, Hensen, Prinzler, Kreideweiß, Lippoldt, Redmann

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100