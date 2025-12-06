Ergebnis 14. Spieltag Begegnung von SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau endet unentschieden 1:1
Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.
Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.
Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Zorbau
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33
Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, K. Neuhaus, Engl (46. Maier), Beer, Tsipi (43. Stelmak), Souvatzoglou (46. Jose Malu), Sothen (85. Bisultanov), B. Strauchmann, N. Neuhaus, Bondarenko
SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Hensen, Burghardt (78. Kleinert), Köhler, Grüneberg, Haensch, Hensen, Prinzler, Kreideweiß, Lippoldt, Redmann
Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100