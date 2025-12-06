Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.

Aaron Sothen (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – K. Neuhaus, Engl (46. Maier), Souvatzoglou (46. Jose Malu), Sothen (85. Bisultanov), Tsipi (43. Stelmak), De Pinho Gomes, N. Neuhaus, Beer, Bondarenko, B. Strauchmann

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Burghardt (78. Kleinert), Grüneberg, Lippoldt, Redmann, Köhler, Hensen, Prinzler, Kreideweiß, Hensen, Haensch

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100