Ergebnis 16. Spieltag Begegnung von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet mit Remis 1:1
Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau endete das Duell mit dem SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SV Eintracht Emseloh mit einem Remis.
Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 16
1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – Minute 20
Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor in dieser Partie, als Philipp Stache den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Burghardt (54. Haensch), Prinzler, A. Hensen (80. Masur), Rappsilber, H. Hensen, Gros, Köhler, Giese (72. Grüneberg), Pultke, Groß
SV Eintracht Emseloh: Franke – Heimur, Aljindo, Cibulka, Schüt (84. Citaku), Bozhok (65. Shevtsov), Molochko, Schmidt, Stache (82. Vrba), Mukhoid, Polívka
Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71