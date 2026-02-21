Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau endete das Duell mit dem SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Begegnung von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet mit Remis 1:1

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SV Eintracht Emseloh mit einem Remis.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – Minute 20

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor in dieser Partie, als Philipp Stache den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Burghardt (54. Haensch), Prinzler, A. Hensen (80. Masur), Rappsilber, H. Hensen, Gros, Köhler, Giese (72. Grüneberg), Pultke, Groß

SV Eintracht Emseloh: Franke – Heimur, Aljindo, Cibulka, Schüt (84. Citaku), Bozhok (65. Shevtsov), Molochko, Schmidt, Stache (82. Vrba), Mukhoid, Polívka

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71