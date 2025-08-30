Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Dölau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag vom Platz gegangen. 72 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Kamil Hutyra (SSV Havelwinkel Warnau) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau und SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Jari Geyer wurde für Jonas Redmann eingesetzt und Theodor Luiz Rappsilber für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite räumten Finn Knuth für Yannick Bäther und Leon Winning für Keven Brömme den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Henrik Hensen (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erreichen (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Burghardt (70. H. Hensen), Kreideweiß, Grüneberg (46. Rappsilber), Giese, A. Hensen, Prinzler, Redmann (46. Geyer), Köhler, Groß, Haensch

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (90. Rüdiger), Hilgenfeld (86. Kniestedt), Knuth (46. Bäther), Heinrich, Schulz, Winning (80. Brömme), Bradburn, Cembala, Büchner, Neumann

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72