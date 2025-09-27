Für den Gastgeber SV 1890 Westerhausen endete das Spiel gegen den SV Dessau 05 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Thale/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Ayumu Masaka (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Adriel Ribeiro De Oliveira (45.) erzielt wurde.

SV 1890 Westerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Nur eine Spielminute später konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Pavlish, Lehmann, Miranda Conceicao, Masaka, Kale, Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Masur, Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Dantas Caldas

SV Dessau 05: Becker – Horvath, Friebe, Erdmann (66. Savrii), Barabasch (46. Thomas), Lübke (60. Amededjisso), Mieth, Zoblofsky, Pälchen, Schmitkamp (46. Schultz), Sparfeld

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83