Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Thale/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV 1890 Westerhausen und der SG Rot-Weiß Thalheim mit einem Remis.

Stanislav Lytvyn (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1:1 für SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim – 41. Minute

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Joao Victor Gomes Paranagua (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erreichen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – M. Lehmann, Stridde, H. Lehmann, Dantas Caldas, Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Ribeiro De Oliveira, Pavlish (64. Z. Weickert), Masaka, Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Masur (46. Kale)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura (67. Schinkel), Sonco, Lytvyn, Zawada (86. May), Ndour, Bakkush, Prielipp, Kolomiiets, Kuras, Wróblewski (52. Sambu Cabral)

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107