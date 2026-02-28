Ergebnis 17. Spieltag Begegnung von SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau endet unentschieden 1:1
Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SSV Havelwinkel Warnau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.
Havelberg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.
Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als David Gros für Dölau traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Havelberg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 17
SSV Havelwinkel Warnau Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+5
Am Ende der Partie sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Hans Büchner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Havelberger Team errang (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau
SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (88. Winning), Neumann, Krause, Heinrich, Bauer, Otto (71. Bäther), Arndt (59. Hilgenfeld), Albrecht (90. Schulz), Fringel (46. Cembala), Büchner
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese, Groß, Rappsilber, Prinzler (79. Kreideweiß), Pultke, Haensch (71. Burghardt), Köhler, Hensen, Gros, Masur (46. Lippoldt)
Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146