Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SSV Havelwinkel Warnau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als David Gros für Dölau traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Am Ende der Partie sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Hans Büchner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Havelberger Team errang (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (88. Winning), Neumann, Krause, Heinrich, Bauer, Otto (71. Bäther), Arndt (59. Hilgenfeld), Albrecht (90. Schulz), Fringel (46. Cembala), Büchner

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese, Groß, Rappsilber, Prinzler (79. Kreideweiß), Pultke, Haensch (71. Burghardt), Köhler, Hensen, Gros, Masur (46. Lippoldt)

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146