Für den Gastgeber SSV Havelwinkel Warnau endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als David Gros für Dölau traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SSV Havelwinkel Warnau Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+5

Am Ende des Duells sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Hans Büchner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Havelberger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (88. Winning), Albrecht (90. Schulz), Neumann, Otto (71. Bäther), Büchner, Fringel (46. Cembala), Arndt (59. Hilgenfeld), Bauer, Krause, Heinrich

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber, Haensch (71. Burghardt), Masur (46. Lippoldt), Groß, Prinzler (79. Kreideweiß), Hensen, Giese, Köhler, Gros, Pultke

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146