Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SC Bernburg und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Anton Ole Haensch für Dölau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Minute 66 SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erreichen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Staat (90. L. Lange), Binkau (46. Heute), Fahland, F. Lange, Streithoff (90. Giemsa), Raeck, Krishteyn, Schauer, Schmidt (60. Weigel), Krüger

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Haensch, Lippoldt (74. Burghardt), Scheffler (63. Grüneberg), Hensen, Giese, Prinzler (76. Hensen), Gros, Groß, Redmann (30. Rappsilber)

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67