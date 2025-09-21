Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. gegen den Haldensleber SC ein 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Begegnung von FSV Barleben 1911 e. V. und Haldensleber SC endet mit Remis 3:3

Barleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Pascal Thieke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Thieke den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 e. V. sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Es blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Pause, als Steve Röhl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (62.). Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk, M. Hauer (68. Gruner), Zander, Priese (68. Eichholz), Lohse, Von Der Gönne (75. Fröhlich), P. Hauer (58. Jespersen), Duda, Pung (72. Laabs), Röhl

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Ebel (61. Hevekerl), Ebel, Krüger, Grabenberg (81. Sengewald), Zimmermann (66. Wille), Bögelsack, Thieke, Bögelsack (74. Hartmann), Stadler

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169