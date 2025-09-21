Ergebnis 5. Spieltag Begegnung von FSV Barleben 1911 e. V. und Haldensleber SC endet mit Remis 3:3
Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. gegen den Haldensleber SC ein 3:3 (2:3)-Unentschieden.
Barleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.
Gleich nach Anpfiff schoss Pascal Thieke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Thieke den Ball ins Netz.
FSV Barleben 1911 e. V. sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute
Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Es blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Barleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 5
Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Pause, als Steve Röhl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (62.). Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz 15 gesichert.
Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC
FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk, M. Hauer (68. Gruner), Zander, Priese (68. Eichholz), Lohse, Von Der Gönne (75. Fröhlich), P. Hauer (58. Jespersen), Duda, Pung (72. Laabs), Röhl
Haldensleber SC: Switala – Mäde, Ebel (61. Hevekerl), Ebel, Krüger, Grabenberg (81. Sengewald), Zimmermann (66. Wille), Bögelsack, Thieke, Bögelsack (74. Hartmann), Stadler
Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169