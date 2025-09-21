Fußball-Verbandsliga: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte das Team des VfB Merseburg den SV 1890 Westerhausen am Sonntag vom Platz.

Merseburg/MTU. Die Merseburger haben am Sonntag dem Rivalen aus Westerhausen überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Merseburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (15.).

VfB Merseburg führt in Minute 15 mit 2:0

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Steven Nicodemus (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Merseburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Knerler, Frühauf, Arndt (27. Dähne), Berndt, Taubert, Korngiebel, Nicodemus, J. L. Wagner, Bierschenk, D. Wagner (73. Erovic)

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Lehmann, Kale (46. Santana Lisboa), Miranda Conceicao, Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Stridde, Gönülcan, Pavlish, Masaka

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89