Fußball-Verbandsliga: Am Samstag setzte sich der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 86 Zuschauern gegen den SV 1890 Westerhausen mit einem überragenden 6:0 (4:0) durch.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Gleich sechsmal hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag gegen die Rivalen aus Westerhausen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Bitterfeld-Wolfener.

Illia Hlynianyi (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein (18.). Bereits kurze Zeit später leisteten die Gäste sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Lukas Stridde den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (19.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt nach 19 Minuten 2:0

In der 24. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Peer Rosemeier im gegnerischen Tor. Hlynianyi traf gleich mehrmals – in Minute 31, der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 87. Spielstand 5:0 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

Nach wenigen Momenten gelang es Niklas Hadaschik, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (89.). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV 1890 Westerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (70. Bauer), Englich, Ehrhardt (70. Elflein), Weimann, Hadaschik, L. T. Krüger, Hoffmann, Hlynianyi, Günther (61. T. N. Krüger), Potapenko (61. Biriuk)

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Pandyal, Brahmann, Vieira Francisco, Stridde, Rathsack, Vunda Andre, Ribeiro De Oliveira (63. Dos Anjos Bispo), Eckert (63. Sidibe), Hey, Neumann

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (10.), 2:0 Lukas Stridde (19.), 3:0 Illia Hlynianyi (31.), 4:0 Illia Hlynianyi (45.+1), 5:0 Illia Hlynianyi (87.), 6:0 Niklas Hadaschik (89.); Zuschauer: 86