Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Spielminute 59 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte dreimal Gelb ein (62.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Luk Alfred Ehrenberg den Ball ins Netz.

Minute 77: SV Fortuna Magdeburg liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Gerwien den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Schüler (84. Bimenyimana), Riemann, Steinbach (73. Valle Pousa), D. Halilaj (85. A. Halilaj), Kauka, Gerstner (22. Gerwien), Maarouf (74. Ehrenberg), Weidemeier, Lange

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, Masaka (61. Santana Lisboa), Ribeiro De Oliveira, Gomes Paranagua, Kale, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Miranda Conceicao, Winter (37. Rojas Peredes), Dantas Caldas

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87