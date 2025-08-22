Die SV Fortuna Magdeburg unter Leitung von Trainer Dirk Hannemann feierte einen deutlichen Erfolg über den SV 1890 Westerhausen mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Spielminute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

Minute 77: SV Fortuna Magdeburg baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Gerwien den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Riemann, Weidemeier, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Gerstner (22. Gerwien), Steinbach (73. Valle Pousa), Schüler (84. Bimenyimana), Domitz, Kauka, Maarouf (74. Ehrenberg), Lange

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas, Winter (37. Rojas Peredes), Masaka (61. Santana Lisboa), Miranda Conceicao, Masur, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Gomes Paranagua, Kale

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87