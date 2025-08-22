Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (59.). Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg steckte dreimal Gelb ein (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

SV Fortuna Magdeburg führt mit 2:0 – 77. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (84. Bimenyimana), Gerstner (22. Gerwien), Steinbach (73. Valle Pousa), Lange, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Riemann, Maarouf (74. Ehrenberg), Domitz, Kauka, Weidemeier

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira, Masaka (61. Santana Lisboa), Winter (37. Rojas Peredes), Kale, Lehmann, Gomes Paranagua, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Dantas Caldas

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87