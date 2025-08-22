Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (59.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Luk Alfred Ehrenberg den Ball ins Netz.

Minute 77: SV Fortuna Magdeburg liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier, Gerstner (22. Gerwien), Kauka, Riemann, Maarouf (74. Ehrenberg), Steinbach (73. Valle Pousa), Domitz, Lange, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Schüler (84. Bimenyimana)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Miranda Conceicao, Kale, Ribeiro De Oliveira, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Masur, Winter (37. Rojas Peredes), Gomes Paranagua, Dantas Caldas, Masaka (61. Santana Lisboa)

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87