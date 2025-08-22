Fußball-Verbandsliga: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging die SV Fortuna Magdeburg von Coach Dirk Hannemann aus dem Kräftemessen mit dem SV 1890 Westerhausen vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Spielminute 59 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

SV Fortuna Magdeburg mit 2:0 vorne – Minute 77

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Maarouf (74. Ehrenberg), D. Halilaj (85. A. Halilaj), Steinbach (73. Valle Pousa), Domitz, Gerstner (22. Gerwien), Lange, Schüler (84. Bimenyimana), Riemann, Weidemeier

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Gomes Paranagua, Ribeiro De Oliveira, Masur, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Masaka (61. Santana Lisboa), Miranda Conceicao, Dantas Caldas, Kale, Lehmann, Winter (37. Rojas Peredes)

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87