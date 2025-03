5:0 – SSC Weißenfels in der Begegnung mit SSV 80 Gardelegen deutlich überlegen

Weißenfels/MTU. Die 84 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Gardelegen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Elias Artur Rosner (SSC Weißenfels) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Andrii Zozulia den Ball ins Netz (21.).

21. Minute: SSC Weißenfels mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rüdiger Hoppe im gegnerischen Tor. Zozulia traf in Minute 38 und Rosner in Minute 64. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

33 Minuten nach der Pause konnte Rosner (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SSV 80 Gardelegen

SSC Weißenfels: Tretropp – Huhn, Zerbe, Seemann (64. Zwarg), Zozulia (75. Krobitzsch), Schumann, Rosner, Puphal, Kopp (75. Hafkesbrink), Necke (46. Löser), Purrucker

SSV 80 Gardelegen: Siegel – Fehse, Scheinert, Helmuth, Kohlhas, Schönfeld (12. Hasanov), Melek, Berezovskyi (84. Kulina), Gille, Beck, Schilling

Tore: 1:0 Elias Artur Rosner (18.), 2:0 Andrii Zozulia (21.), 3:0 Andrii Zozulia (38.), 4:0 Elias Artur Rosner (64.), 5:0 Elias Artur Rosner (78.); Zuschauer: 84