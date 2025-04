Bernburg/MTU. Die 85 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Jamie Liam Bichtemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (52.). Die Bernburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Bichtemann der Torschütze (60.).

Minute 60: SC Bernburg in Führung dank Doppelpack von Jamie Liam Bichtemann – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Usman Taiwo traf gleich mehrmals – in Minute 62 und 66. Spielstand 4:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

28 Minuten nach der Pause konnte Bichtemann (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 5:0 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 75 handelte sich der SSV 80 Gardelegen noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSV 80 Gardelegen

SC Bernburg: Schneider – Taiwo (88. Twardy), L. Lange, Krishteyn (75. Weigel), Strobach, Hartmann, Tsipi, Giemsa (75. F. Lange), Raeck (68. Mingramm), Bichtemann (85. Riechert), Chidera

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Helmuth, Kohlhas, Ben Ali (46. Schilling), Fehse, Gille (75. Kempe), Berezovskyi (86. Hasanov), Beck, Schreiber, Haak, Scheinert (82. Osmers)

Tore: 1:0 Jamie Liam Bichtemann (24.), 2:0 Jamie Liam Bichtemann (60.), 3:0 Usman Taiwo (62.), 4:0 Usman Taiwo (66.), 5:0 Jamie Liam Bichtemann (73.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Martin Lee Wolter; Zuschauer: 85