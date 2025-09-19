Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Christian Kamalla und sein Team BSV Halle-Ammendorf gegen den VfB 1906 Sangerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

Halle/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Laurenz Hoffmann den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf liegt in Minute 35 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (69.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Niesel, Hoffmann (73. Piven), Agwu (46. Kowalski), Schmitz, Winkler (73. Hartmann), Dabel, Meyer (73. Schöneck), Kunze, Pannier

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Sonnenberg, Hildebrandt, Schulz, Stöhr (46. Scholz), Worch, Schneider (71. Lange), Schäffner, Hennig, Olbricht

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217