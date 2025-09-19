Fußball-Verbandsliga: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Trainer Christian Kamalla aus dem Kräftemessen mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Hallenser gewannen deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Rivalen aus Sangerhausen.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Laurenz Hoffmann der Torschütze.

BSV Halle-Ammendorf führt in Minute 35 mit 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (69.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Hoffmann (73. Piven), Meyer (73. Schöneck), Schmitz, Agwu (46. Kowalski), Kunze, Schubert, Winkler (73. Hartmann), Pannier, Dabel

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Sonnenberg, Stöhr (46. Scholz), Weick, Schulz, Olbricht, Worch, Hennig, Schneider (71. Lange), Schäffner

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217