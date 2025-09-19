Der BSV Halle-Ammendorf unter Leitung von Trainer Christian Kamalla feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB 1906 Sangerhausen mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Laurenz Hoffmann erzielt.

35. Minute: BSV Halle-Ammendorf führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (69.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Winkler (73. Hartmann), Kunze, Agwu (46. Kowalski), Meyer (73. Schöneck), Hoffmann (73. Piven), Dabel, Niesel, Pannier, Schubert

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, Hennig, Sonnenberg, Hildebrandt, Schäffner, Schulz, Schneider (71. Lange), Worch, Weick, Stöhr (46. Scholz)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217