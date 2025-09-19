Fußball-Verbandsliga: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Coach Christian Kamalla aus dem Duell mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Laurenz Hoffmann erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Kunze, Pannier, Dabel, Meyer (73. Schöneck), Schubert, Winkler (73. Hartmann), Agwu (46. Kowalski), Schmitz, Hoffmann (73. Piven)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg, Weick, Hildebrandt, Hennig, Schäffner, Worch, Schneider (71. Lange), Stöhr (46. Scholz), Olbricht, Schulz

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217