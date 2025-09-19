Der BSV Halle-Ammendorf unter Leitung von Trainer Christian Kamalla feierte ein deutliches Ergebnis über den VfB 1906 Sangerhausen mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Dominic Winkler für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Laurenz Hoffmann den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf in Minute 35 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler (73. Hartmann), Meyer (73. Schöneck), Agwu (46. Kowalski), Pannier, Niesel, Hoffmann (73. Piven), Dabel, Kunze, Schubert, Schmitz

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg, Hildebrandt, Weick, Schneider (71. Lange), Worch, Olbricht, Hennig, Stöhr (46. Scholz), Schulz, Schäffner

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217