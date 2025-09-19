Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga errangen Christian Kamalla und sein Team BSV Halle-Ammendorf gegen den VfB 1906 Sangerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Laurenz Hoffmann den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf mit 2:0 vorne – Minute 35

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

24 Minuten nach der Pause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Meyer (73. Schöneck), Winkler (73. Hartmann), Schmitz, Dabel, Pannier, Hoffmann (73. Piven), Kunze, Niesel, Agwu (46. Kowalski)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, Stöhr (46. Scholz), Schäffner, Schneider (71. Lange), Schulz, Hennig, Weick, Hildebrandt, Sonnenberg, Worch

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217