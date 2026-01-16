Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für FSV Barleben 1911 e. V. – Minute 38

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jamil Pepito Zander den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (75.). Damit war der Sieg der Barleber gesichert. Die Barleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (66. Magnus), Lohse, M. Hauer, Eichholz (73. Fröhlich), Röhl (46. P. Hauer), Zander, Laabs, Duda, Pung (51. Priese), Wasylyk (80. Schäfer)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schmökel (71. Zawada), Kunyk, May, Prielipp, Sonco, Zahrt (46. Ndour), Hoffmann, Schinkel, Kuras, Wróblewski (79. Henze)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61