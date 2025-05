Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Rüdiger Hoppe und sein Team SSC Weißenfels gegen den SV Dessau 05 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

4:0 – SSC Weißenfels in der Begegnung mit SV Dessau 05 deutlich souverän

Weißenfels/MTU. Die 109 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Carlo Purrucker (SSC Weißenfels) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Dessau 05 musste dreimal Gelb hinnehmen (47.). Der SSC Weißenfels hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 70 wurde ein weiteres Tor durch Justin Puphal erzielt.

SSC Weißenfels führt in Minute 70 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Puphal ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Fabian Zwarg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (88.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Tretropp – Zozulia (85. Trotte), Zerbe, Schumann, Hatim (63. Kopp), Huhn (78. Zwarg), Schneider (85. Krobitzsch), Puphal, Purrucker, Löser, Hafkesbrink (70. Seemann)

SV Dessau 05: Ulubay – Mieth, Werthmann (75. Schuhmacher), Schmitkamp, Horvath, Erdmann (81. Anyamale), Barabasch, Baumgart, Girke (3. Amededjisso), Stelmak (75. Zahrt), Pratsch

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (6.), 2:0 Justin Puphal (70.), 3:0 Justin Puphal (78.), 4:0 Fabian Zwarg (88.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Andreas Pak, Christian Braun; Zuschauer: 109